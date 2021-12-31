Aydın'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüsün geri manevra yaparken çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 09 M 0082 plakalı yolcu otobüsü, Novada Kavşağı'nda duraktan yolcu almak için manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki Ahmet Özgezici'ye (62) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgezici, yaşamını yitirdi.

Özgezici'nin, geçen yıl 31 Aralık'ta vefat eden eşinin mezarını ziyaretten dönmekte olduğu öğrenildi.



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