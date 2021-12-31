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Aydın'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

31.12.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayanın, vefat yıl dönümünde eşinin mezarını ziyaretten döndüğü öğrenildi

Aydın'ın Söke ilçesinde otobüsün geri manevra yaparken çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 09 M 0082 plakalı yolcu otobüsü, Novada Kavşağı'nda duraktan yolcu almak için manevra yaptığı sırada aracın arkasındaki Ahmet Özgezici'ye (62) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgezici, yaşamını yitirdi.

Özgezici'nin, geçen yıl 31 Aralık'ta vefat eden eşinin mezarını ziyaretten dönmekte olduğu öğrenildi.

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