YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın’da Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.07.2020 10:22 | Son Güncelleme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri yılın ilk beş ayında 320 zanlıyı yakalarken, çok sayıda suç aletini de ele geçirdi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve “Yunus Ekibi” olarak bilinen motosikletli polis timleri suç ve suçlularla mücadelede yaptıkları başarılı çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor.Yunus ekipleri, bu yıl içerisinde ilk beş aylık dönemde yaptıkları çalışmalarda 320 zanlıyı yakalarken 20 çalıntı motosiklet ve otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Aydın’da Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri yılın ilk beş ayında 320 zanlıyı yakalarken, çok sayıda suç aletini de ele geçirdi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve “Yunus Ekibi” olarak bilinen motosikletli polis timleri suç ve suçlularla mücadelede yaptıkları başarılı çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor.
Yunus ekipleri, bu yıl içerisinde ilk beş aylık dönemde yaptıkları çalışmalarda 320 zanlıyı yakalarken 20 çalıntı motosiklet ve otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ekipler, çalışmalarda 25 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:56
Sabah
05:43
Öğle
13:18
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Aka Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.