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Aydın’daki kazanın acısı Tavas’a düştü

05.02.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin otoban gişelerindeki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin otoban gişelerindeki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şoförün Tavaslı olduğu öğrenilirken ailesi kaza sonrası yasa boğuldu.
Tavas ilçesinde yalayan nakliyatçı Ali İlkimen, yurt dışında yaşayan hemşehrileri Mehmet Ovacıklı ve Havva Ovacıklı’yı İzmir’de havalimanı götürmek üzere 20 HA 949 plakalı otomobil ile Denizli’den yola çıktı. İlkimen’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, kontrol eden İzmir-Aydın otoban gişelerindeki beton bariyere çarptı. Otoban gişeleri uygulama noktasında görevli polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Ali İlkimen, Havva Ovacıklı, Mehmet O., Davut Ö. ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araçta bulunan Davut Ö.’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, İlkimen’in Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde nakliyeci olduğu öğrenilirken ailesi kaza sonrası yasa boğuldu.

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