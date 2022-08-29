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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

29.08.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takipte oldukları şüphelilerin bulunduğu otomobili Aydın-İzmir otoyolu Germencik girişinde durdurdu.

Araçta bulunan şüphelilerden biri, polisi görünce bir miktar uyuşturucuyu camdan dışarıya attı.

Ekiplerin yaptığı incelemede dışarı atılan maddenin 200 gram sentetik uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Otomobildeki M.A, S.K. ve H.P. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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uyuşturucu operasyon

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