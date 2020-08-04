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Aydın’daki yangın kontrol altında

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde dün çıkan ve bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan arazi yangını tekrar alevlenirken, yüksek kesimlerde kısmen yanan alanlar olduğu, yangının yerleşim yerlerine herhangi bir tehdidinin bulunmadığı öğrenildi.Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’nde dün öğleden sonra başlayan yangın ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Aydın’daki yangın kontrol altında

Aydın’ın Efeler ilçesinde dün çıkan ve bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınan arazi yangını tekrar alevlenirken, yüksek kesimlerde kısmen yanan alanlar olduğu, yangının yerleşim yerlerine herhangi bir tehdidinin bulunmadığı öğrenildi.
Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’nde dün öğleden sonra başlayan yangın ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Zeytin ve incir ağaçlarına büyük zarar veren ve 140 hektar alanı küle çeviren yangın için soğutma çalışmaları başlatılmıştı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü, Pınardere mevkiinde yangın yeniden başladı.
‘Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor’
Tekrar alevlerin yükseldiği bölgede söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yüksek kesimlerde kısmen yanan alanların olduğu, yangının ilerleme kaydetmediği ve herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözlerin yangın bölgesinde bulunduğu kaydedildi.

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İkindi
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Akşam
20:22
Yatsı
21:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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