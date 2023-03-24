Aydın’ın acı otu, fiyatıyla da görenlerin yüzünü buruşturuyor

Aydın’ın acı otu olarak bilinen sarmaşık ve kedirgenler, baharın gelmesiyle birlikte topraktan çıkarak yüzünü göstermeye başladı. Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da şehirde yaşayanların sofrasına aş oluyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan ve pazar tezgahlarında yerini alan bu otlar, fiyatıyla toplayanı lezzetiyle de yiyeni mutlu ederken, bu yıl yağışların yetersiz olması sebebiyle dağlarda az miktarda çıkan otların bağı 35 TL’den satılıyor. Aydın’ın acı otu, fiyatıyla da görenlerin yüzünü buruştururken, yüksek fiyatına rağmen semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yer alıyor. Aydın’ın yanı sıra Ege Bölgesi’nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıklar, kemik ağrılarından romatizmaya kadar bir çok hastalığa da iyi geliyor.

“YAĞIŞLAR OLURSA DEVAM EDECEK”

Çine’nin dağlarından toplanan kedirgen ve sarmaşıkları pazarda sattığını belirten Hasan Tekeş; “Kedirgen ve sarmaşıkların şuan bağı 35 TL’den satılıyor. Aydınımızın yöresel lezzetlerinde. Dağlarda kendiliğinden yetişiyor. Dağlardan binbir emekle toplanıyor ve pazarda satıyoruz. Kedirgen biraz daha tatlı olur sarmaşığa göre ama vatandaşlarımız genelde ikisini birlikte alıp karıştırıyor ve öyle yemek yapıyor. Bölgemizin önemli lezzetlerinden. Bu sene yağış olmadığından dağlarda fazla kedirgen ve sarmaşık olmadı. Yağışlar devam ederse bunlar da olmaya devam edecek” dedi.

