Aydın’ın sıra dışı adayı Turgut, projelerini paylaştı

“Aydın siyaseti yerelde CHP’ye hükümette de AK Partiye mahkum ve mecbur değildir” diyen Hüseyin Turgut, “Yorulan çekilsin, Aydın yenilensin. Aydınlılar, Çerçioğlu ve Savaş arasında seçim yapmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında üst üste üçüncü defa AK Parti’den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Savaş için ‘mükerrer aday’ ifadesini kullanan Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, “Çerçioğlu 15 yıldır Belediye Başkanı, Savaş da 15 yıldır Meclis’te milletvekili. Aydın için ne yaptılar. Eğer 15 yıl önceki Aydın ile bugünkü Aydın arasında bir değişim, gelişim, vizyon, ilerleme yaşanmışsa ve Ege’de, Türkiye’de guru duyulacak bir Aydın vizyonu ile karşı karşıya isek; o zaman seçimi açık ara sayın Çerçioğlu alacaktır. Fakat kesin olan bir şey var; Aydın hariç Türkiye’deki tüm şehirler açık ara öndeler ve aydın her alanda önce bölgesindeki daha sonra Türkiye’deki tüm gelişmelerden koptu. Dolayısıyla Sayın Çerçioğlu’nun bir 5 yıl daha istemesi için bir umudunun olması lazım. Bu umut Aydınlılar olamayacağına göre; çünkü ortada bir vizyon, başarı hikayesi yok; o zaman geriye tek seçenek kalıyor: AK Parti adayı Mustafa Savaş. Evet, Çerçioğlu’nun tek umudu iktidar adayı? Neden? Çünkü 22 yıldır iktidarda olan; üç dönemdir de iktidar adına hem vekillik hem büyükşehir adaylığını tekelinde tutan Mustafa Savaş’ın alternatif olmadığına inanıyor sayın Çerçioğlu. Çünkü 22 yıldır Sayın Savas, iktidarın imkanlarıyla Özlem Çerçioğlu’nun başaramadığı vizyonu bir nebze de olsa Aydın için Aydınlılar lehine yapabilirdi. Fakat yapmadı. Dolayısıyla Sayın Çerçioğlu bir 5 yıl daha başkan olma hayalini Aydınlılara değil sayın Savaşa bağlamış görülüyor. Oysa Aydın ne Çerçioğlu’na ne de Savaşa mecbur ve mahkum. Aydın mahkum değil; özgürdür. İradesine ipotek konulmasına izin vermez. Bunu deneyeni de cezalandırır. Çünkü Aydın demokrattır ve bunu rahmetli Menderes ile birlikte yürüdüğü demokrasi deneyimine borçludur. Zor günlerde, arayışlarda Demokrat Parti Aydın’ın özü olarak her zaman hazırdır” diyerek Aydınlılar’ın Çerçioğlu ve Savaş’ın dışında 3. yol arayışında olduğunu ve Demokrat Parti’ye teveccüh gösterdiğini söyledi.

“PROJELERİMİZLE HAZIRIZ”

Aydınlıların bu teveccühüne projeleri ile hazır odluklarını kaydeden Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, “Turizmden tarıma, ticaretten tabiata kadar her alanda projelerimiz hazır. İnsan odaklı projelerimizde özellikle aileyi merkeze aldık. Seçim sürecindeyiz. Maalesef kimse Aydın için bir havalimanı, hızlı tren, tramvayı konuşmuyor. Aydın’ın adliye sarayı yok. Aydın için ‘tarım kenti’ diyoruz tarım fuarı yapacak bir alanı bile yok. 56 bin engellinin yaşadığı 283 bin emeklinin yaşadığı bu şehirde Mükerrer Aday Mustafa Savaş, seçmeni tehdit edercesine ‘beni seçerseniz hizmeti göreceksiniz’ diyor. Sen 15 yıldır vekilsin, KİT Komisyonu Başkanısın, her türlü yetkin var. 15 yıldır ne yaptın Aydın için, hiç kürsüye çıkıp söz aldın mı, soru önergesi verdin mi?. Aydınlı kaç çocuğa dokundun. Burası Muş’un bir ilçesi değil. Belediye Meclis Üyesi listesine bakın. Listelerin yüzde 70’i Aydınlı değil” diyerek Aydın için Aydınlı seçmenden destek beklediğini söyledi.

