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Aydın’ın Sultanları mağlup oldu

AYDIN HABERLERİ  | 15.03.2020 18:04 | Son Güncelleme

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22.

Aydın’ın Sultanları mağlup oldu

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Atlasglobal Yeşilyurtspor’a 3-1 mağlup oldu.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 22.hafta mücadelesinde İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda Atlasglobal Yeşilyurtspor ile karşılaşan Aydın’ın Sultanları rakibine 3-1 mağlup oldu. İlk seti 25-13’lük skorla Atlasglobal Yeşilyurt kazanırken, Aydın Büyükşehir ikinci seti 19-25 kazanarak setlerde skoru 1-1’e getirdi. Diğer setleri rakibine karşı 25-19 ve 25-15 kaybeden Aydın’ın Sultanları maçı 3-1’lik skorla kaybetti.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

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