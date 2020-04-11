YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydının turistik ilçesi Didim’de sessizlik hakim

Aydının turistik ilçesi Didim’de sessizlik hakim

AYDIN HABERLERİ  | 11.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Aydın’ın turistik ilçesi Didim hayalet kente döndü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Aydın’ın turistik ilçesi Didim hayalet kente döndü. Sokaklarda görevlilerin dışında kimse bulunmazken, ekmekler ise polis eşliğinde evlere ulaştırıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Aydın’ın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağının ardından Didim’de sessizlik hakim. İlçe genelinde istisna dışı ve zaruri görevlilerin dışında kimse sokaklara çıkamazken, emniyet güçleri ise bulvar, cadde ve sokaklarda devriye görevi atarak anonslarla vatandaşları ikazlarda bulundu.
Öte yandan ilçedeki fırıncılar, polis eşliğinde sokak sokak gezerek vatandaşa ekmek satışı gerçekleştirdi. Polis anonsuyla ekmek uyarısı yapılırken, bir çok vatandaş ise kapısına kadar gelen ekmek satışını geri çevirmedi.
Didim Kaymakamlığı vefa destek grubu personelinin de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürdüğü görüldü.
Diğer yandan Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, İnönü Bulvarı, Ege Caddesi ve 19 Mayıs Caddesi başta olmak üzere şehrin ana güzergahları boş kalırken, şehir adeta sessizliğe büründü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Aydın Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:15
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek dağıtıyor

Kuşadası Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek dağıtıyor

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.