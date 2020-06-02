YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 02.06.2020 20:03 | Son Güncelleme

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine giden İhsan Can U. yönetimindeki 37 AAT 791 plakalı otomobil, Kirkille bölgesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki Dilay B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastaneye gitmek istemeyen hafif yaralı Dilay B. ise olay yerinde tedavi edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Karabük Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:15
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:52
Akşam
20:24
Yatsı
22:12

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Özden Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Dila Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

(Özel) Sokak hayvanlarını unutmadılar

(Özel) Sokak hayvanlarını unutmadılar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi

19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.