YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

AYDIN HABERLERİ  | 27.03.2020 22:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.Kaza saat 21.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Kaza saat 21.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 HNY 56 plakalı kamyonet sürücüsü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Süleyman Demirel Bulvarı bir süre tek şerit olarak ilerledi. Kamyonet çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:54
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:34
Yatsı
20:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Ertaş Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Pamukkale Tüver Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.