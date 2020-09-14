Aydınlatma direğini devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Alagöz idaresindeki 06 DK 7828 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Adıyaman- Kahta Karayolu Ziyaret Çayı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Burada bulunan aydınlatma direğini deviren araç daha sonra karşı şeride geçerek sürüklenmeye başladı. Bir süre ilerleyen araç daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Hurda yığınına dönen araç içerisinde bulunan Saniye Hamurcu isimli kadın yaralandı. Araç sürücüsünün ablası olduğu öğrenilen Saniye Hamurcu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Saniye Hamurcu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

