Aydınlı gazeteciler; “Arkadaşlarımıza yapılan saldırının takipçisi olacağız”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) düzenledikleri basın toplantısı ile çıkartıldığı mahkemece tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından gazetecilerin saldırıya uğramasını kınadı. Her iki cemiyet başkanı da olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

İlk olarak AGC ve ikinci olarak da ABGC’de düzenlenen basın toplantılarında bir araya gelen Aydınlı gazeteciler dün öğle saatlerinde adliye önünde tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından darp edilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Uçkaç ve Aydın’da yerel bir gazete muhabiri Kıymet Sarıyıldız’ı yalnız bırakmadı. Aydınlı gazeteciler saldırının sadece 2 gazeteciye değil kendilerine yapıldığını ifade ederek konu hakkında yetkili mercileri göreve davet etti.

AGC Başkanı Semra Şener; “Artık yeter!”

İki gazeteciye yapılan saldırının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün hemen ardından yaşanmasının büyük üzüntü verici olduğunu ifadede eden AGC Başkanı Semra Şener, “Bildiğiniz gibi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanmakta. Biz daha cemiyetlerde 10 Ocak ile ilgili tebrikleri kabul ederken, genç meslektaşlarımız hoş olmayan bir saldırı ile karşı karşıya kaldılar. Üstelik bu saldırının gerçekleştiği en güvenilir yerlerden biri olması gereken Aydın Adalet Sarayı’nın önü. Böyle bir yerde güvenliğin sağlanamaması ve arkadaşlarımızın orda tutuklanan uyuşturucusu satıcısının yakınları tarafından darp edilmesi çok üzüntü verici bir durum. Bu olay camiamızı derinden üzdü. Bu tür olayların tekrar yaşanması için ne yapılması gerekiyorsa ivedilikle yapılmasının tam zamanı. Madem ki 10 Ocaklarda kurum ve kuruluşlardan çok samimi mesajlar ve dilekler alıyoruz, bu kurum ve kuruluşların samimiyetlerini gösterme vakitleri. Bu mesleğin can güvenliği ile yapılabilmesi için kanunen değiştirilmesi gereken ne varsa, emniyette alınması gereken tedbirler ne varsa bunların hepsinin alınması istiyoruz. Artık yeter, başka arkadaşlarımızın canları yanmasın” dedi.