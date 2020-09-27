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Aydınlı Gazeteciler, Karacasu’da moral buldu

AYDIN HABERLERİ  | 27.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Karacasu Belediyesi ve Aydınlı gazetecileri ağırladı.

Karacasu Belediyesi ve Aydınlı gazetecileri ağırladı. Düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Aydınlı gazeteciler ilçenin doğal ve tarihi yerlerini gezdi.
Pandemi dönemi ile birlikte yoğun bir çalışma programı yaşayan basın mensuplarına moral ve destek olmak amacıyla Aydın Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, bu kez de Karacasu Belediyesi işbirliği ile bir program gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Karacasu Şehitler Parkı’nda Belediye Başkanı Zeki İnal’ın da katılımıyla kahvaltı programı ile başlayan etkinlik, sonrasında Afrodisias, doğa yürüyüşü ve çömlek atölyelerinin gezilmesi ile devam etti. Gazetecilere etkinlik boyunca eşlik eden Başkan İnal, ilçe genelindeki doğal ve tarihi yerleri gazetecilere tanıttı. Karacasu’nun bir turizm kenti olacağının altını çizen Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, görev yaptığı 1,5 yılda Karacasu Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar ve projeleri anlattı.
Program sonunda gazetecilere Karacasu’nun meşhur pidesini ikram eden Başkan İnal, katılımlarından dolayı Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener olmak üzere tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

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