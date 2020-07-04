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Aydınlı rehberlerden turizm değerlendirmesi

AYDIN HABERLERİ  | 04.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Aydın Turist Rehberleri Odası(ATRO) tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı.

Aydın Turist Rehberleri Odası(ATRO) tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısı Kuşadası’nda yapıldı. Kuşadası Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural ve TUREB yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ATRO Başkanı Ozan Sayın ve Kuşadası ve Aydın genelinde görev yapan rehberler katıldı.
Korona virüs salgını sonrasındaki sürecin değerlendirildiği toplantıda rehberler, zor süreçten geçtiklerine dikkat çektiler. Turizm sektörünün korona virüs salgınından büyük darbe aldığına dikkati çeken rehberler, meslektaşlarının bu süreçte koruyan kararlar alınması gerektiğini söylediler. TUREB Başkanı Suat Tural ise “ Tüm dünyayı etkisi alan korona virüsün en büyük darbeyi vurduğu sektörlerin başında geldiklerini belirterek, hem süreci değerlendirmeliyiz, hem de 1 Haziran sonrası yeni döneme ayak uydurmalıyız. Meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için birlikte hareket edeceğiz. Meslektaşlarımıza kredi sağlanması konusunda kısmı sıkıntı yaşadık. Şu ana kadar ihtiyaç duyan rehberlerden 2466 başvurunun 1600’ü olumlu sonuçlandı ve bu meslektaşlarımıza kredi imkanı sağladık. 866 rehberimizin kredi paketinden faydalanma başvurusu ise olumlu sonuçlanmadı. Bu konuyla ilgili bakanlık ve banka düzeyinde girişimlerimiz sürüyor ve çözüm bekliyoruz “ dedi.
Merkezi Kuşadası’nda bulunan ATRO’nun başkanı Ozan Sayın ise toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, katılan rehberlere ve birlik yöneticilerine teşekkür etti.

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