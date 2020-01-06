Aydınlı sporcular Türkiye dördüncüsü oldu

Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan çoklu branşlarda salon etabı sezonunda yapılan Komple Atlet serisinin ilk yarışması, 4-5 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Ataköy’de gerçekleşti.

Aydın’ı temsil eden sporculardan Osman Mercimek, Heptatlon branşının U20 kategorisinde, aynı yarışta Berivan Şengel de Pentatlon branşlarda U18 kategorisinde Türkiye 4’üncüsü oldu.

Aynı tarihlerde Olimpik deneme niteliği olan yarışta Aydın’ın Milli Takım sporcusu Burcu Erdemir 60 metrede 7.69 koşarak ilk sezon yarışında iyi bir dereceyle açarken, 1-2 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak.



