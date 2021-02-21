Aydınlılar kısıtlamaya uyuyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde sürerken Aydın’daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Aydınlılar genel olarak kısıtlamaya uyarken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

Aydın’da korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar haricinde Aydınlılar kısıtlamaya uydu. Genelge kapsamında vatandaşlar saat 17.00’a kadar ikametlerine yürüyüş mesafesinde olan market ve diğer açık olan işletmelere gidebilirken, polis ekipleri ise kısıtlama denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında, belirli noktalarda oluşturulan güvenlik noktalarında polis ekipleri araçları tek tek durdurdu. Ekipler araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olan araçların geçişine izin verilirken, sürücü ve ticari takside bulunan yolcular ise maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. Denetimlerde ayrıca, başta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığı tespit edilen vatandaşlar başta olmak üzere kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulandı.

