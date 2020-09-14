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Aydınspor’a hırsız şoku

AYDIN HABERLERİ  | 14.09.2020 21:55 | Son Güncelleme

Aydınspor Kulübüne ait depo, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu.

Aydınspor Kulübüne ait depo, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu. Depoda bulunan çok sayıda ekipman çalındı.
Aydın’ın ve Türkiye’nin köklü kulüplerinden olan Aydınspor’un malzemelerinin bulunduğu deposu geçtiğimiz gün kimliği belirsiz kişilerce soyuldu. Depoda bulunan çok sayıda ekipman hırsızlar tarafından çalınırken geride kalan eşyalar da kullanılmaz hale geldi. Konu ile ilgili Aydınspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Aydınsporumuzun deposu, kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalar bölgesindeki depomuz, kimliği belirsiz kişiler tarafından arka bölmedeki alan sökülerek soyuldu. Yeni sezon öncesi depomuzdan antrenman ekipmanlarımız, antreman formalarımız, futbol toplarımız, maç formalarımız çalındı; geride bırakılan ekipmanlarımız ise kullanılamaz hale getirildi. Aydın’da, Aydın’ın kulübü Aydınspor’a karşı gösterilen bu düşmancıl tavırlara anlam veremiyoruz. Herkesin ‘efsane’ lakabını taktığı kulübümüze destek olunmadığı gibi köstek olunmaya başlandı. Yeni sezon öncesi yaptığımız açık çağrıya yanıt alamamış olup, mevcut ekipmanlarımızla da antremanlara başlayamayacağız. En azından bu mağduriyetimizi giderecek olan yetkilileri göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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