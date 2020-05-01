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Ayılar bir hafta arayla 2 büyükbaş hayvanı telef etti

MUŞ HABERLERİ  | 01.05.2020 12:58 | Son Güncelleme

Muş’ta bir hafta arayla hayvan sürüsüne saldıran ayılar, iki büyükbaş hayvanı telef etti.Muş, Bingöl, Diyarbakır üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besici Sinan Ertuğrul’un büyükbaş hayvan sürüsüne saldıran ayılar, iki tosunu parçaladı.

Muş’ta bir hafta arayla hayvan sürüsüne saldıran ayılar, iki büyükbaş hayvanı telef etti.
Muş, Bingöl, Diyarbakır üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besici Sinan Ertuğrul’un büyükbaş hayvan sürüsüne saldıran ayılar, iki tosunu parçaladı. Merkeze 38 kilometre mesafede bulunan Yamaç köyü yakınlarında hayvancılık yapan Ertuğrul, bir haftada iki büyükbaş hayvanını kaybetti. Bölgede ayı saldırılarına karşı tüfekle nöbet tutan çobanlar ise gece geç saatlerde ayıları korkutmak için havaya ateş açıyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan besici Sinan Ertuğrul, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Ayılarla 13 yıldan beri başının belada olduğunu ve bu süre zarfında 30 büyükbaş hayvanının telef olması sonucu maddi zararının yaklaşık 200 bin lira olduğunu anlatan Ertuğrul, “13 yıldır ayılarla başım belada ve ne yapacağıma bilmiyorum. Ayıları öldürerek doğaya zarar vermek istemiyorum. Bu hafta iki tosunumu ayılar telef etti. Şu anda iki tosunumdan 11 bin lira civarında zararım var. Devletten bir kuruş almadan kendi imkanlarımla burada hayvancılık yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Şenyayla bölgesinde kolay kolay kimse cesaret edip hayvancılık yapamaz. Güvenlik nedeniyle köyümüz boşaldıktan sonra yerleşim olmadığı için burada ayılar çoğalmaya başladı” dedi.
Ayıların çobanlara zarar vermesinden endişe duyduğunu belirten Ertuğrul, “Çünkü burada yaşam olmadığı için çok sayda ayı var. Bu açıdan devlet yetkililerinden yardımcı olmalarını istiyorum. Bu ayıları buradan çıkarmanın bir yolunu bulmamız lazım, yoksa sürekli hayvanlarıma zarar verecekler” diye konuştu.

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