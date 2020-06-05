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Ayının saldırısı sonucu yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi

GİRESUN HABERLERİ  | 05.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Ayının saldırısı sonucu yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayarak yaralanan çiftçi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Konaklı köyünde önceki gün hayvanlarını otlatan Sinan Zavalsız, iki ayıyla karşılaştı.

Ayılardan birinin saldırması sonucu bacağından yaralanan çiftçi, yakınları tarafından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Zavalsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, elindeki değnekle ayılara karşı koymaya çalıştığını söyledi.

Zavalsız, şöyle konuştu:

"Pençe ve çenesiyle saldırdı. Bir ara kurtuldum ve çam ağacına çıktım. Kardeşime telefon açtım ve yardım istedim. Yakınlarım geldi ve beni hastaneye götürdü."

Zavalsız, yöre halkının ayılar yüzünden tedirgin olduğunu dile getirdi.

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