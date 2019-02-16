Aykut Kocaman: İşkence gibi bir maç

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanılan Fenerbahçe - Konyaspor mücadelesi sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, kırmızı kartın çok yanlış olduğunu belirterek konuşmasına başladı ve "Hiç söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çok yanlış bir kırmızı kart. Verilmesi gereken kart veriliyor, verilmemesi gereken kart veriliyor." dedi.

Konyaspor'un bulduğu golün şans ve kabilyet ile beraber yakalandığını belirten Kocaman, "O andan itibaren golü bulmak kolay değildi. Biraz şans biraz kalibiyet. İşkence gibi bir maç. 1 puan şu ortamda harika bir sonuç." dedi.

Konuşmasının devamında hakemlere serzenişlerde bulunun tecrübeli teknik adam, "Şunu anlayamıyorum, Serkan Çınar galiba biri. Söylüyor, bakıyor. Niye bakıyor. Tüm dengeler değişti. Fenerbahçe kendi sahasında. Maçın 1 saate yakın bölümü 10 kişi oynamak. Çok zor." dedi.

Kocaman, son olarak oyuncularını tebrik ederek konuşmasının bitirdi ve ,"Artık belli bir dönemden sonra topun arkasında olmak oyuncuyu bezdirir ama sürekli geriye doğru koş, topun arkasında ol bezdirir. 1 kişi fazla üstelik. Maçı değerlendirmeyi, mücadele ettiler, topu taşımaya çalıştılar. Kişisel verilerde eksik olduğumuz halde Fenerbahçe'ye yakın oynamışlar. Herkes son damla terine kadar mücadele etmeye çalışmış. Bir şey varsa oyunculara değil banadır. Sevgiler, tebrik ederim oyuncularımı." dedi.

