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Aykut Kuşkaya ezgileriyle Başakşehir’deydi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanan İftara Doğru programında Erem Şentürk’ün bu haftaki konuğu ünlü sanatçı Aykut Kuşkaya oldu.Erem Şentürk, programın açılışını beğenilen ezgilerinden ‘Süleymaniye’ ile yapan sanatçı Aykut Kuşkaya’nın hem kendisi hem de kendi jenerasyonu açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Sizi programımda ağırlamaktan dolayı çok mutluyum.

Aykut Kuşkaya ezgileriyle Başakşehir’deydi

Başakşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanan İftara Doğru programında Erem Şentürk’ün bu haftaki konuğu ünlü sanatçı Aykut Kuşkaya oldu.
Erem Şentürk, programın açılışını beğenilen ezgilerinden ‘Süleymaniye’ ile yapan sanatçı Aykut Kuşkaya’nın hem kendisi hem de kendi jenerasyonu açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Sizi programımda ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Bizde iziniz var. Sizlerden etkileniyoruz, size dua ediyoruz” dedi.

“Arı bal yapar ama bal yaptığını bilmez”
Erem Şentürk’ün ‘Neye ilham olmak istiyorsun, müzik yapma motivasyonun ne?’ sorusunu cevaplayan Kuşkaya, şöyle konuştu:
“Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Çile’de ‘Arı bal yapar ama bal yaptığını bilmez’ diyor ya hani bu biraz böyle bir şey. Tevazu olsun diye söylemiyorum. Ama gerçekten de çalışmalarımı yaparken birilerine ilham vermek amacıyla hareket etmiyorum. Tabii tüm bunlara rağmen birilerine ilham olabiliyorsak ne mutlu bize.”

“Köklerimiz, ilgi alanlarımız üzerinde çok etkili”
Müziğe ortaokul birinci sınıfa giderken bağlama ile başladığını dile getiren Kuşkaya, “Babam sağ olsun bendeki bu hevesi görünce bana iyi bir bağlama hediye etti, daha sonra Orhan Dağlı gibi büyük bir üstattan eğitim aldım. Ancak bir süre sonra bağlamanın bana hitap etmediğini fark ettim. Çalmasını hala çok seviyorum ama bağlama ile müzik üretemiyorum. Çünkü bağlama bizim aile geleneğimizde yok. Köklerimiz, ilgi alanlarımız üzerinde çok etkili” ifadelerini kullandı.
Büyük ilgiyle takip edilen program, Kuşkaya’nın sevilen ezgilerini seslendirmesiyle sona erdi.

Aykut Kuşkaya ezgileriyle Başakşehir’deydi

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