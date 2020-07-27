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Ayla Arslan ile Cem Baral dünya evine girdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 27.07.2020 12:13 | Son Güncelleme

Önceki dönem Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve eşi Nebahat Arslan çiftinin kızları Ayla Arslan ile Emekli Polis memuru Adnan Baral ve Hülya Baral çiftinin oğulları Cem Baral Taşköprü ilçesinde düzenlenen düğün merasimi ile dünya evine girdi.Taşköprü’deki düğün merasimi ile dünya evine giren Ayla ve Cem’in düğün merasiminde ünlü şarkıcı Hasan Yılmaz sahne aldı.

Önceki dönem Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve eşi Nebahat Arslan çiftinin kızları Ayla Arslan ile Emekli Polis memuru Adnan Baral ve Hülya Baral çiftinin oğulları Cem Baral Taşköprü ilçesinde düzenlenen düğün merasimi ile dünya evine girdi.
Taşköprü’deki düğün merasimi ile dünya evine giren Ayla ve Cem’in düğün merasiminde ünlü şarkıcı Hasan Yılmaz sahne aldı. Yılmaz seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla düğüne katılan davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Mutlulukları gözlerinden okunan çift birlikte pasta keserek misafirlere ikram etti.
Ayla ve Cem çiftini bu mutlu günlerinde Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, MHP Taşköprü İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, 24. dönem Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen, 22 .dönem Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Önceki dönem Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Ankara Kastamonu-Taşköprülüler Dernek Başkanı Şenol Özsoy, Önceki dönem Mardin Midyat Belediye Başkanı Şehmuz Nasıroğlu’nun yanı sıra Taşköprü’den ve Ülke genelinden çok sayıda davetli ve misafir katıldı.
Arslan ve Baral ailelerinin düğün merasimi havai fişek gösterilerinin arından son buldu.

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