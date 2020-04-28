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Aylin’in ailesinin yardımına Kızılay yetişti

MUĞLA HABERLERİ  | 28.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kızılay Menteşe Şubesi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesine yardım yapıldı.23 Nisan Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Menteşe İlçesi’nde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesini birçok kurum ziyaret etti.

Kızılay Menteşe Şubesi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesine yardım yapıldı.
23 Nisan Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Menteşe İlçesi’nde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesini birçok kurum ziyaret etti. Aylin’in ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde koronavirüs sürecinde zor durumda oldukları bilgisini alan Kızılay harekete geçti. Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ve ekibi tarafından aileye uzun süre yetecek gıda paketleri ve 3 kız çocuğu için ayrı hazırlanan giyim paketleri teslim edildi. Ziyarette Başkan Kenan Gürbüz ailesinden Aylin’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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