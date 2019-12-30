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  4. Aynalı Kaya Mezarı restorasyonla geleceğe aktarılacak

Aynalı Kaya Mezarı restorasyonla geleceğe aktarılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Defineciler tarafından zarar verilen ve sprey boyalarla yazılan yazıların kapatılması için geçmişte çimento ile sıvanan 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Aynalı Kaya Mezarı'nın restorasyonu için Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu tarafından çalışma yapılıyor - Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hüseyin Onur Erdem: - "Bizim işimiz bittikten sonra eserin bir daha bu durumlarla karşı karşıya kalmaması için koruma önlemleri alınacak"

ENES SANSAR - Amasya'da 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Aynalı Kaya Mezarı'nın tarihi dokusuna uygun hale getirilmesi amacıyla restorasyon çalışması yürütülüyor.

Amasya'nın Ziyaret beldesinde yer alan 9 metre genişliğe, 13 metre yüksekliğe sahip Aynalı Kaya Mezarı'nın MÖ 2'nci yüzyılda Helenistik çağda Amasya'da yaşamış Mitra rahibi TES'in anıtsal mezarı olduğu düşünülüyor.

Daha sonra Bizanslılar tarafından keşişhane olarak kullanılan kaya mezarının dış yüzeyinin parlak olması ve tarihi özelliği, akademisyenlerin ve öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Kaya mezarının restorasyonunun yapılması amacıyla Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün izni, Amasya Müze Müdürlüğü denetiminde Amasya Üniversitesince çalışma başlatıldı.

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon programı öğrencileri, cephe ve taş temizliği ile konservasyon dersleri kapsamında 2 bin 200 yıllık kaya mezarının yüzeyinin restorasyonunda görev alıyor.

Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hüseyin Onur Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaya mezarın, doğal tahribatın yanı sıra defineciler ve vandalizmden büyük zarar gördüğünü söyledi.

İnsan eliyle kültürel mirasa kasıtlı tahribatın söz konusu olduğuna işaret eden Erdem, "Eserin yüzeyine sprey boyalarla yazı yazılmış, delici ve kesici aletlerle bir şeyler kazılmaya çalışılmış, ateş yakılarak define aranmış. Bunların hepsi esere zarar vermiş." dedi.

Çirkin yazıların kapatılması için geçmişte çimento ile sıvandığını, bunun da esere büyük zarar verildiğini vurgulayan Erdem, öğrencileriyle önce hassas bir çalışmayla çimentoyu temizlediklerini anlattı.

Aynalı Kaya Mezarı'nın yüzeyinin temizlenmesi çalışmasında yer alarak hem öğrencilerin tecrübe kazandığını hem de kültürel miras ögelerinden önemli birinin korunmasına katkı sağladıklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Tabakayı kaldırdıktan sonra boyaların silinmesi için kimyasal temizliğe başlıyoruz. Bizim işimiz bittikten sonra eserin bir daha bu durumlarla karşı karşıya kalmaması için koruma önlemleri alınacak. Bu önlemler kapsamında eserin kameralarla izlenmesi, aydınlatılması, çevre düzenlemesinin yapılması ve esere niteliksiz ulaşımın kısıtlanması gibi faktörler bulunuyor. Umarım bundan sonra müdahaleye gerek kalmaz. Eser gelecek kuşaklara sağlam şekilde aktarılacaktır."

Öğrencilerden Büşra Tepe de tarihi bir eserde çalıştıkları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, Amasya'da bolca tarihi eser bulunduğu için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade etti.

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