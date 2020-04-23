Aynı yönde ilerleyen traktör ve otomobil kaza yaptı

Osmaniye’de aynı yönde ilerleyen traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Düziçi - Yazlamazlı yolunda meydana geldi. Düziçi istikametinden Yazlamazlı istikametine giden A.G. (30) idaresindeki 80 PB 731 plakalı, arkasında saman balya makinesi taşıyan traktör, Ellek Beldesi yoluna dönmek için yaptığı manevra sırasında, aynı istikamette ilerleyen M.K. (41) idaresindeki 06 BOJ 338 plakalı otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kaza sırasında yaralanan otomobil sürücücü M.K. (41), Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



