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Ayrancı’da ‘19 Mayıs’ coşkusu

KARAMAN HABERLERİ  | 19.05.2020 22:26 | Son Güncelleme

Karaman’ın Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, meclis üyeleri ve belediye personeli ile birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstiklal Marşı okudu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası "Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyoruz’’ şeklindeki daveti Ayrancı’da karşılık buldu.

Karaman’ın Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, meclis üyeleri ve belediye personeli ile birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstiklal Marşı okudu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası "Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okumaya davet ediyoruz’’ şeklindeki daveti Ayrancı’da karşılık buldu. Başkan Büyükkarcı, tüm belediye personeli ile birlikte belediye önünde İstiklal Marşı’nı okudu. Sosyal mesafe kuralının dikkate alındığı etkinlikte belediye personeli dev Türk bayrağı açtı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle dini ve milli günleri buruk kutladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "İlerleyen yıllarda hep birlikte coşku ile kutlamak nasip olur inşallah’’ dedi.
19 Mayıs ve Kadir Gecesi’nin aynı güne denk gelmesinin ayrı bir duygu yoğunluğu yaşattığını söyleyen Büyükkarcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde 19 Mayıs 1919’da ortaya koyulan irade, aradan yıllar geçmesine karşın günümüzü yorumlamak, anlamak ve önümüzü görmek açısından ilham kaynağımızdır. Dilini, dinini, bayrağını ve vatanını canı pahasına koruyan kahramanların o gün kanlarıyla çizdiği sınırlar Türkiye Cumhuriyetini meydana getirmiştir. 19 Mayıs ruhunu iyi anlamak ve milli dayanışmaya zarar verecek söylem ve tavırlardan uzak durmak, her Türk vatandaşının şanlı tarihine bir vefa borcudur. Milli duygularımızın böylesine kabarık olduğu bir günün, Kur’an-ı Kerim’in Cebrail Aleyhi selam tarafından peygamber efendimize vah yedilmeye başlandığı mübarek Kadir gecesi ile aynı güne denk gelmesi ise ayrı bir heyecan katmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede aziz şehitlerimiz, kahraman ecdadımız ve milletimizin geleceği için ellerimize semaya uzatacağız. Mesafeler gönüllerin aynı yönde çarpmasına engel olmayacak dualarda buluşacağız. Bu vesile ile geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını ve tüm hemşerilerimin mübarek Kadir Gecesi’ni kutluyor Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum’’ diye konuştu.
Başkan Büyükkarcı’nın konuşmasının ardından topluca dua edildi.

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Bilge Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
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Lokman Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Dost Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
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