Aytaç Şaşmaz'dan yeni ayrılmıştı! Cemre Baysel İstanbulspor'daki o futbolcuyla...

Baht Oyunu, Ramo, Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan oyuncu Cemre Baysel aşk hayatıyla gündeme geliyor. Son dönemde popüler oyuncular arasında yer alan güzel isim yine bir iddiayla gündemde.

Bir yıllık sevgilisi Aytaç Şaşmaz'dan Ekim 2022'de ayrılan Cemre Baysel gönlünü bir futbolcuya kaptırdı.

İddialara göre Cemre Baysel, bir süredir şimdilerde İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün'le aşk yaşıyor.

Sosyal medyada iyice yayılan dedikoduya göre 24 yaşındaki güzel oyuncu görüştüğü Onur Ergün ile yeni bir aşka adım attı.



İkili, şimdilik yakın çevrelerine "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" derken sosyal medyada da takipleşmiyor.



