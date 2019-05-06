Duygusal maçta gülen Konyaspor!

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...

9. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Villafanez'in pasıyla topla buluşarak ceza sahasına sarkan Cisse, tek dokunuşla topu ağlarla göndermek istedi ancak meşin yuvarlak az farkla üsten dışarı çıktı. 11. dakikada Konyaspor atağında Ömer Ali pasını Yatabare’ya aktardı. Bu futbolcu dar açıdan topu doğrudan kaleye göndermek istedi ancak kaleci Haydar, topu son anda kornere tokatladı. 16. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın ara pasıyla topla buluşan Ömer Ali hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan Ömer Ali kaleci Haydar’ı da geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak maçın hakemi Alper Ulusoy golün ardından VAR’ı inceleyerek golü iptal etti ve gol pozisyonu öncesi faul yaptığı gerekçesiyle Konyasporlu Jonsson’a sarı kart gösterdi. 29. dakikada Alanyaspor’un köşe vuruşunda Lucas’ın ön direğe bıraktığı topu Djalma mükemmel bir topuk pasıyla arka direğe bıraktı. Arka direkte bomboş kalan Cisse, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0 39. dakikada ceza sahasının yaklaşık 15 metre gerisinden serbest vuruş kazanan Konyaspor’da topun başına gelen Jevtovic, topu direkt kaleye gönderdi ve top kaleci Haydar’ın solundan kale ile buluştu. 1-1 41. dakikada Gelişen Konyaspor atağında Milosevic'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1 45+1. dakikada gelişen Konyaspor atağında Jonsson şık bir pasla Fofana'nın önüne bıraktı. Fofana'nın sert şutu savunmaya da çarptı ve az farkla dışarı çıktı.

Ligde tam 11 maç sonra 3 puanla tanışan Atiker Konyaspor, puanını 41'e yükseltti ve 8. sıraya çıktı. Alanyaspor ise 42 puanla 6. sırada yer aldı.

Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Jevtovic, 41. dakikada Jonsson, 71. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90 + 1. dakikada Hurtado kaydetti. Alanyaspor'un gollerini ise 29. ve 47. dakikalarda Papiss Cisse attı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u konuk etti. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve tam bir gol düellosuna sahne olan karşılaşma 4-2'lik Atiker Konyaspor galibiyetiyle sonuçlandı.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında korner çizgisine yakın bir mesafeye kadar gelen Ceyhun’un kaleye paralel pasında topla buluşan Cisse topu kontrol ederek sert vurdu. Cisse’nin şutu fileleri havalandırdı. 2-2 61. dakikada gelişen Alanyaspor atağında N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Seken topu arka direğe ortalayan Villafanez, kaleci Serkan'a takıldı. 68. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın yaptığı ortayı Cisse yakın mesafeden golle buluşturmak istedi ancak kaleci Serkan izin vermedi. 71. dakikada ani gelişen Konyaspor atağında Volkan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-2 76. dakikada Cenk Ahmet'in sağ çizgiden yaptığı ortayla topla buluşan Fernandes'in kaleye doğru sert vurdu ancak topu kaleci Serkan ayaklarıyla çıkardı. 81. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşu sırasında ceza sahası içinde oluşan karambol, Alanyasporlu futbolcuların penaltı itirazlarına sebep oldu. VAR’ı inceleyen maçın hakemi Alper Ulusoy, pozisyon esnasında Volkan Fındıklı'ya faul yapıldığını tespit etti ve penaltı olmadığını işaret etti. 90+1. dakikada gelişen Konyaspor kontratağında tek kişiyle yakalanan Alanyaspor defansına paslaşarak giren Yatabare topu Ömer Ali’ye aktardı. Bu oyuncu ise boşta koşu yapan Hurtado’ya pasladı. Hurtado ise gelişine gönderdiği top filelerle buluştu. 4-2

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşları Çek futbolcu Josef Sural için sahaya siyah formayla çıktı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada turuncu-yeşilli takım, Josef Sural anısına yeni sezon için hazırlanan siyah renkli formayla mücadele etti.

TİŞÖRTLERİN SATIŞ GELİRİ SURAL'IN AİLESİNE

Maç öncesi Alanyasporlu futbolcular ısınmaya da Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan siyah formayla çıktı. Karşılaşma öncesi taraftarlar için hazırlanan üzerinde Josef Sural'in fotoğrafı bulunan tişörtler satışa çıkarıldı. Satıştan elde edilecek gelir Sural'ın ailesine iletilecek.

Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyasporlu oyuncular, İngilizce ve Türkçe "Seni unutmayacağız" ve "Acınız acımızdır" yazılı pankartlarla sahaya çıktı. Sahada her iki takımın oyuncuları birlikte fotoğraf çektirdi, taraftarları birlikte selamladı.

Karşılaşmayı Josef Sural'in ameliyatına katılan Özel Anadolu Hastanesi doktor ve görevlileri de siyah forma ile izledi.

2 DAKİKA SESSİZ KALINDI VE SURAL ANILDI

Josef Sural anısına yapılan saygı duruşunun ardından taraftar grupları, maçın başlama düdüğünün ardından 2 dakika sessiz kaldı. Ardından 2 dakikalık alkışlarla Sural anıldı. Afiş ve koreografilerin hazırlandığı karşılaşmada, Sural'ın emekliye ayrılan 90 numaralı formasına atıfta bulunularak 90'ıncı dakikada tüm taraftarlar saha kenarına karanfil bıraktı.