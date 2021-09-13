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Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor maçının ardından

13.09.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: - "İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, topu oradan içeri atamadık" - "Gol yollarında biraz eksiğimiz var. Onları gidermek için çok çalışıyoruz"

Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Aytemi Alanyaspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, gol yollarında sorun yaşadıklarını söyledi.

Keleş, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında, son maçta yaşadıklarının aynısıyla bugün bir kez daha karşılaştıklarını dile getirdi.

Maçın 10. dakikasında duran toptan gol yediklerini anlatan Keleş, "Geriye düştükten sonra skoru çevirmek zor ama ikinci yarı inanılmaz bir oyun vardı. İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, topu oradan içeri atamadık." diye konuştu.

Son dakikalarda bir penaltı pozisyonunun hakem tarafından değerlendirilmediğini anlatan Keleş, "Gol yollarında biraz eksiğimiz var. Onları gidermek için çok çalışıyoruz. Biraz da stres var futbolcularda ama günden güne iyiye giden bir oyunumuz var. Çalışacağız. Oyunumuzu geliştirdik. Biraz daha geliştireceğiz ve daha iyi olacağız. Bakalım. İnşallah önümüzdeki hafta toparlarız." değerlendirmesinde bulundu.

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