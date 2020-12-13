Aytepe’deki çöplere isyan ederek, vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti

Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’nde çeşitli ağaçlarla dolu Aytepe varyantında gelişi güzel yerlere atılan çöpler vatandaşların tepkisini topladı. Her gün sabah saatlerinde Aytepe mevkiinde yürüyüş yapan Ayhan Arslantaş, bölgenin çöplük haline gelmesine tepki göstererek vatandaşları temizlik etkinliğine davet etti.

Ağaç zenginliği, yeşili ve muhteşem Aydın manzarasıyla vatandaşları cezbeden Aytepe varyantı Aydın’ı yukarıdan izlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Sabah yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşların da gözdesi olan varyant son günlerdeki bakımsız hali ile görenleri üzüyor. Cam ve plastik başta olmak üzere ambalaj atıkları, çeşitli birçok madde ile Aytepe adeta çöplüğü andırıyor.

"Başka Aydın yok, bu kent hepimizin"

Bölgede her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte yürüyüş yapan Ayhan Arslantaş, duyarsız insanlar yüzünden güzelliklerin yok olduğunu ifade etti. Varyant üzerinde birçok konteyner olmasına rağmen Aydın manzarasını izlemek için varyanta gelen vatandaşların çöplerini gelişi güzel yerlere attıklarını belirten Arslantaş, "Sabahları erken saatlerde şehri dolaşırım. Bazen Adnan Menderes Bulvarı’na bazen de Aytepeye yürürüm. Aytepe’de gördüğüm bu pet şişeler cam şişeler ambalaj atıkları beni üzüyor. Bu kente hiç yakışmıyor. Bu atıklar buraya kendileri gelmiyor, sorumsuz birileri tarafından atılıyor. Bu konuda duyarlılık oluşturmak adına sosyal medya hesaplarımda bir kaç defa paylaşım yaparak insanları duyarlı olmaya davet ettim. Bazı duyarsız insanlar yüzünden güzellikler yok oluyor" dedi.