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AYTO Başkanı Ülken, gazetecilerin bayramını kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Aydın Ticaret Odası’nın tüm çalışma ve projelerinin kamuoyuna duyurulmasında verdikleri destek için basına teşekkür eden AYTO Başkanı Ülken, “Aydın Ticaret Odası olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışma ve projelerimizde basın mensubu arkadaşlarımızı hep yanımızda gördük.

AYTO Başkanı Ülken, gazetecilerin bayramını kutladı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Aydın Ticaret Odası’nın tüm çalışma ve projelerinin kamuoyuna duyurulmasında verdikleri destek için basına teşekkür eden AYTO Başkanı Ülken, “Aydın Ticaret Odası olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çalışma ve projelerimizde basın mensubu arkadaşlarımızı hep yanımızda gördük. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesi ile ben öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumlulukları olan basının, demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini hatırlatan Başkan Ülken, “ Kamu yararını göz önünde bulundurarak, yansız ve ilkeli habercilik anlayışını benimseyen basın mensubu arkadaşlarımın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” dedi.

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Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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