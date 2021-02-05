YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AYTO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

AYTO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

05.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
AYTO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, pandemi dolayısıyla 2020 Mart ayından bu yana kapalı olan özel öğrenci yurtlarının acil olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.Başkan Ülken yaptığı açıklamada, “Özel öğrenci yurdu işletmeleri Mart 2020’den bugüne aralıksız olarak kapalıdır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, pandemi dolayısıyla 2020 Mart ayından bu yana kapalı olan özel öğrenci yurtlarının acil olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Ülken yaptığı açıklamada, “Özel öğrenci yurdu işletmeleri Mart 2020’den bugüne aralıksız olarak kapalıdır. 2019-2020 döneminin tamamına yakınını, 2020-2021 döneminin ise tamamını kaybeden bu işletmeler çok büyük mali zorluk içerisindedir. Orta ölçekteki bir özel yurt milyonlarla ifade edilebilecek bir ciro kaybına uğradığı gibi, yarısından fazlasının yüksek kira yükleri işletme sahiplerini çaresiz bırakmaktadır. Öyle ki, bu süreçte kiralarını ödeyebilmek için evlerini, arabalarını satmak zorunda kalan üyelerimiz olmuştur. İlk günden beri bu konuyla ilgili talep ve takiplerimizi sürdürüyoruz. Pandemiden etkilenen sektörler arasında birinci sıraya yerleşmiş olan bu işletmelere mutlaka devletin sektöre özel bir yıl geri ödemesiz devlet destekli ucuz kredi gibi çok ciddi destekler vermesi gerektiğini düşünüyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Beyza Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Gürsoy Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

ATO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

ATO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

Korona virüs bisiklet kullanımını arttırdı, fabrikalar talepleri karşılamakta zorlandı

Korona virüs bisiklet kullanımını arttırdı, fabrikalar talepleri karşılamakta zorlandı

Aydın’da en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu

Aydın’da en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu

Refüje çarptı, takla attı, karşı şeride geçti

Refüje çarptı, takla attı, karşı şeride geçti

ADÜ Koçarlı MYO’da Öğrenci- Sektör Buluşması gerçekleşti

ADÜ Koçarlı MYO’da Öğrenci- Sektör Buluşması gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.