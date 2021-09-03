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  4. Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.09.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 28 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezine götürüldü.

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