Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 28 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezine götürüldü.



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