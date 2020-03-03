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Ayvalık Belediyesi araçlarına “Korona Virüs” dezenfektesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.03.2020 13:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki tüm araçlara başta Korona Virüs olmak üzere tüm salgın hastalıkları riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı.Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından araç içi ve dışı rutin temizliklerin yanı sıra Korona Virüs’üne karşı koruma ve kontrol amacıyla araçlarda detaylı olarak yapılan çalışmalar belediye bünyesindeki Kademe Amirliği’nde yapıldı.Ayvalık Belediyesi’ne ait 4 adet hasta nakil ve cenaze aracının yanı sıra öğrencilerinde hizmetine açık olan 8 adet servis aracı ile başlayan dezenfekte çalışmalarının belediye bünyesindeki tüm araçlara yapılacağı bildirildi.“Vatandaşımızın ve personelimizin sağlığı her şeyden önemli”Yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, bizim için vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki tüm araçlara başta Korona Virüs olmak üzere tüm salgın hastalıkları riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları yapıldı.
Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından araç içi ve dışı rutin temizliklerin yanı sıra Korona Virüs’üne karşı koruma ve kontrol amacıyla araçlarda detaylı olarak yapılan çalışmalar belediye bünyesindeki Kademe Amirliği’nde yapıldı.
Ayvalık Belediyesi’ne ait 4 adet hasta nakil ve cenaze aracının yanı sıra öğrencilerinde hizmetine açık olan 8 adet servis aracı ile başlayan dezenfekte çalışmalarının belediye bünyesindeki tüm araçlara yapılacağı bildirildi.
“Vatandaşımızın ve personelimizin sağlığı her şeyden önemli”
Yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, bizim için vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli. Son zamanlarda dünya genelinde yayılan salgın hastalıklara karşı elimizden gelen tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Girişimlerimiz sonucunda limanımıza termal kamera kurulmasının ardından belediye araçlarımızda da dezenfekte çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımızın da hassasiyet göstererek, öksürme ve hapşırma sırasında ağızlarını tek kullanımlık mendiller ile kapatıp ve ellerini sık sık bol sabun ile yıkarlarsa ortak kullanım alanımız olan toplu taşımada daha hijyenik bir ortam oluşturabiliriz” diye konuştu.

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