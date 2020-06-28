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Ayvalık Belediyesi YKS için otobüsler kaldırdı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.06.2020 10:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılan öğrenciler için Edremit’e otobüsler kaldırdı.Ayvalık Belediyesi’ne ait otobüsler; Ayvalık Merkez, 150 Evler, Ali Çetinkaya, Altınova, Küçükköy ve Sarımsaklı, bölgeleri dahil olmak üzere toplam 6 farklı noktadan hareket etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 27-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılan öğrenciler için Edremit’e otobüsler kaldırdı.
Ayvalık Belediyesi’ne ait otobüsler; Ayvalık Merkez, 150 Evler, Ali Çetinkaya, Altınova, Küçükköy ve Sarımsaklı, bölgeleri dahil olmak üzere toplam 6 farklı noktadan hareket etti. Aileriyle birlikte yaklaşık 100 öğrenci, önceden kayıt yaptırmasının ardından sınava uğurlandı.
Verdikleri anlamlı hizmetin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Üniversite sınavına girecek öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda onlara bu hizmeti sunduk. Öğrencilerimizin yollarda sıkıntı yaşamalarını istemedik. Öğrencilerimizin başarılı olması, ailelerinin olduğu gibi bizim de en büyük arzumuz.” dedi.
Öte yandan Ayvalık Belediyesi’nin ücretsiz otobüslerinden yararlanarak Edremit’teki sınav merkezilerinde giden öğrenciler ise Belediye Başkanı Mesut Ergin’e bu ince davranışı nedeniyle teşekkür etti.

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