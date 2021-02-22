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Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son çağrı

22.02.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Çakırca’dan esnafa son çağrı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs pandemi dolayısıyla esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerinden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuru yapmayan esnafa, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca’dan bir kez daha uyarı geldi.Ticaret Bakanlığı ve Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Balıkesir İli genelinde hibe desteğine başvurmaya hak kazanmış olup e-devlet üzerinden müracaat yapmamış 5 bin civarında üyenin tespit edildiğini ifade eden Melih Çakırca, “Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizdeki esnaflarımızda etkilenmiştir.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs pandemi dolayısıyla esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerinden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuru yapmayan esnafa, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca’dan bir kez daha uyarı geldi.
Ticaret Bakanlığı ve Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Balıkesir İli genelinde hibe desteğine başvurmaya hak kazanmış olup e-devlet üzerinden müracaat yapmamış 5 bin civarında üyenin tespit edildiğini ifade eden Melih Çakırca, “Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizdeki esnaflarımızda etkilenmiştir. Esnaf teşkilatımız önce insan sağlığını gözetmektedir. Devletimizde yaptığı destekler ile esnafımızın arkasında durduğunu göstermiştir” dedi.
31 Mart son gün
Basit usulde vergi ödeyen tüm esnaf, deftere tabi olarak da Ticaret Bakanlığı genelgesinde yer alan esnaflara yönelik kira ve gelir kaybı desteklerinden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnafa çağrıda bulunan Başkan Çakırca, “İçişleri Genelgesiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan esnaf ve sanatkarları ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerinden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflar, başvurularını en geç 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar, e-devlet üzerinden yapabilecektir” diye konuştu.

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