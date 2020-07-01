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Ayvalık zabıtasından inek kurtarma operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otlamak için boş araziye bırakılan inek, bağlı bulunduğu iplere dolandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde otlamak için boş araziye bırakılan inek, bağlı bulunduğu iplere dolandı. Ayaklarına dolanan iplerden kurtulamayan talihsiz hayvan saatlerce yerde debelenirken, yoldan geçen zabıta ekiplerinin tesadüfen fark etmesi sonucunda inek kurtarılabildi.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık Belediyesi’ne ait Oto Kademe Kısım Amirliği karşısında bulunan boş arazide bir ineğin yerde debelendiğini gören zabıta ekibi hemen müdahale etti.
Otlaması için sahibi tarafından yere çakılan bir kazığın ucundaki ipe ayakları dolanıp, yere düşen talihsiz hayvanın dolandığı ipten kurtulamadığını fark eden zabıta ekibi kısa bir operasyonla hayvanı iplerden kurtardı.
Ancak uzun süre güneşin altında ve yerde bacağına dolanan kalın ip nedeniyle bitap düşen hayvanın ayağa kalkamaması üzerine Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekip, hayvanın karnına ve bacaklarına masaj yaparak ineğin ayapa kalkmasını sağladı.
Zabıte ekibinin bu insani davranışı, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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