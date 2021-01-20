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Ayvalık’a doğalgaz Canbey’in takibinde

20.01.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Ayvalık’a doğalgaz Canbey’in takibinde

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi 2022 sonunda doğalgaz meşalesi yakmaya hazırlanıyor.AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi 2022 sonunda doğalgaz meşalesi yakmaya hazırlanıyor.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek ile Ayvalık doğalgazını görüştü.
Doğalgaz kararı alındıktan sonra konuyu takip eden ve Ayvalık’ın doğalgaz yatırım çalışmalarının zamanında tamamlanması için büyük gayret sarf eden Canbey, dün yine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndaydı.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Canbey, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda her ilçemizi doğalgazla buluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2022 yılında Ayvalık ilçemizi doğalgazla buluşturacağız inşallah. Ayvalık Doğalgazı ile ilgili Mühendislik Sözleşmesinin yürürlüğü devam etmektedir. 2021 yılının 3. çeyreğinde yapım işi ihalesine çıkılacak olup, inşaat işlerine başlanacaktır. 2022 yılının sonunda da ilçemize gaz arzının verilmesi planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

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