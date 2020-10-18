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Ayvalıklı sanatçılar Buz ve Karakuş’tan “Sergi”

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Arif Buz ve Muhittin Karakuş’un "Sergi" başlığı altında oluşturduğu resim-heykel sergisi, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılımıyla Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Serginin açılışına katılan Başkan Mesut Ergin; Ayvalık’ın kültür sanat için önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, “Burada sanatın her dalında kendini geliştirmiş kişiler yaşıyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Arif Buz ve Muhittin Karakuş’un "Sergi" başlığı altında oluşturduğu resim-heykel sergisi, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in katılımıyla Orhan Peker Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışına katılan Başkan Mesut Ergin; Ayvalık’ın kültür sanat için önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, “Burada sanatın her dalında kendini geliştirmiş kişiler yaşıyor. Geçen yıl kültür sanat ve bu çerçevede yapılan etkinliklerde çok daha aktiftik ama bu yıl maalesef pandeminin ve genelgelerin izin verdiği kadar etkinlik sunabiliyoruz. Umarım pandemi sürecini atlatır ve kaldığımız yerden devam edebiliriz" dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi döneminde de olsa eserlerini sergileyerek sanatı ayakta tutmaya çalışan sanatçılar Arif Buz ve Muhittin Karakuş’a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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