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Ayvalık’ta AK Gençlik ve AK Kadınlar yoksulun yanında

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ak Parti İlçe Gençlik ve Kadın Kolları yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koşuyor.

Ayvalık’ta AK Gençlik ve AK Kadınlar yoksulun yanında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ak Parti İlçe Gençlik ve Kadın Kolları yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koşuyor. İhtiyaç sahiplerine yardım kolilerini Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ulaştırıyor.
İlçe genelindeki merkez ve kırsal mahallelere yönelik yoğun bir şekilde yapılan gıda dağıtımı faaliyetinden vatandaşlar ise oldukça memnun.
Yaptıkları çalışmalarla ilgili konuşan Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Bahar Tokgöz ile birlikte Mahalle Başkanı Vijdan Kurt’un belirlediği ailelere yardım dağıtmanın kendileri için son derece büyük bir haz kaynağı olduğunu söyledi.
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı ana kademe yönetiminin kendi kaynaklarıyla hazırladıkları gıda paketlerinin dışında kamu kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlara yönelik maske ve dezenfektan dağıtımlarını da sürdürdüklerini kaydeden Ahmet Altınlı, bu çalışmalarının Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi’nin öncülüğündeki kadın kolları üyesi arkadaşlarının da katkılarıyla süreceğinin altını çizdi.

Ayvalık’ta AK Gençlik ve AK Kadınlar yoksulun yanında

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