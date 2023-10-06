YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık’ta çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

Ayvalık’ta çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

06.10.2023 07:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ayvalık’ta çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah, mühimmat ticareti ve kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, Ayvalık ilçesinde silah, mühimmat ticareti ve kaçakçılık suçu işlediği tespit edilen 7 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde Balıkesir merkezli 2 ilde (Balıkesir-Adana) eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 9 adet tabanca şarjörü, 196 adet tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği, 86 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram kubar esrar ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimyasal atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde korkutan yangınKimyasal atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Otogar savaş alanına döndü, "yolcu alma" tartışması kanlı bitti: 3 yaralı, 8 gözaltıOtogar savaş alanına döndü, "yolcu alma" tartışması kanlı bitti: 3 yaralı, 8 gözaltı
Duble yolda feci kaza: Otomobil hurdaya döndü 1 kişi ağır yaralandıDuble yolda feci kaza: Otomobil hurdaya döndü 1 kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
13:02
İkindi
16:16
Akşam
18:52
Yatsı
20:09

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Sinem eczanesi
Sindirgi
Zeytin eczanesi
Ayvalik
Balya eczanesi
Balya
Efe eczanesi
Savastepe
Ercay eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Murat eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.