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Ayvalık’ta Gümrük Günü kutlanıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Gümrük Günü kutlandı.Ayvalık’ta Dünya Gümrük Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler Cuma günü İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personeli tarafından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak’ın ziyaret edilmesiyle başladı.Ardından Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan gelen turistlerin Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda karanfillerle karşılandığı kutlama programının finali, ilçe merkezinde düzenlenen törenle a sona erdi.Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına Ayvalık İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç öncülüğünde müdürlüğün çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla sürdü.Törende konuşan Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç, Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu ve halen 180 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü’nün temelini oluşturan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi’nin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanarak 1952 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.,Anılan konseyin ilk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihinde 17 ülkenin katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirmesi nedeniyle 26 Ocak gününün, üye ülkelerde ve DGÖ merkezinde ‘Dünya Gümrük Günü’ olarak belirlendiğini kaydeden Müdür Koç, “26 Ocak Dünya Gümrük Günü, her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmakta olup, 2018 yılı ve özellikle 26 Ocak Dünya Gümrük Günü için ‘İnsanoğlu, refah ve gezegenimizin sürdürülebilirliğinde gümrüklerı’ sloganı belirlenmiştir.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Gümrük Günü kutlandı.
Ayvalık’ta Dünya Gümrük Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler Cuma günü İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personeli tarafından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak’ın ziyaret edilmesiyle başladı.
Ardından Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan gelen turistlerin Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda karanfillerle karşılandığı kutlama programının finali, ilçe merkezinde düzenlenen törenle a sona erdi.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına Ayvalık İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç öncülüğünde müdürlüğün çelenginin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla sürdü.
Törende konuşan Ayvalık Gümrük Müdürü Mesut Koç, Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu ve halen 180 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü’nün temelini oluşturan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi’nin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanarak 1952 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı.,
Anılan konseyin ilk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihinde 17 ülkenin katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirmesi nedeniyle 26 Ocak gününün, üye ülkelerde ve DGÖ merkezinde ‘Dünya Gümrük Günü’ olarak belirlendiğini kaydeden Müdür Koç, “26 Ocak Dünya Gümrük Günü, her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmakta olup, 2018 yılı ve özellikle 26 Ocak Dünya Gümrük Günü için ‘İnsanoğlu, refah ve gezegenimizin sürdürülebilirliğinde gümrüklerı’ sloganı belirlenmiştir. Her türlü ithalat ihracat ile yolcu giriş-çıkışı ve transit işlemlerinin yapıldığı Ayvalık Gümrük Müdürlüğü A sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak Altınoluk’tan, Altınova beldesine kadar olan bölgede görev ve sorumluluk alanına sahiptir. Uluslararası Koca Seyit Hava Limanına verilen mobil hizmetin yanı sıra 21 personel ile 7/24 Ayvalık Deniz Hudut Kapısında Yolcu İşlemleri ve Merkez Hizmet Binasında ithalat-ihracat-transit işlemleri gerçekleştirilmektedir” dedi.

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