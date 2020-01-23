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Ayvalık’ta Kadı Camii restorasyonu yapılacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın girişimleriyle ilçe genelindeki kamu kurumlarına ait tarihi ve kültürel varlıklara yönelik restorasyon hamlesi Altınova Mahallesi’ndeki Kadı Camii ile başlıyor.Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde, ilçedeki kamu kuruluşlarına ait tarihi binalar ve kültürel varlıkların restorasyon çalışmaları; ilçenin Osmanlı’ döneminden kalan en eski yapısı Kadı Camii ile start alıyor.Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası’nın da destekleriyle finansmanının karşılanacağı Kadı Camii’nin restorasyon ihalesinin de tamamlandığı öğrenildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın girişimleriyle ilçe genelindeki kamu kurumlarına ait tarihi ve kültürel varlıklara yönelik restorasyon hamlesi Altınova Mahallesi’ndeki Kadı Camii ile başlıyor.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde, ilçedeki kamu kuruluşlarına ait tarihi binalar ve kültürel varlıkların restorasyon çalışmaları; ilçenin Osmanlı’ döneminden kalan en eski yapısı Kadı Camii ile start alıyor.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası’nın da destekleriyle finansmanının karşılanacağı Kadı Camii’nin restorasyon ihalesinin de tamamlandığı öğrenildi. Camii’nin önümüzdeki günlerde başlayacak restorasyon çalışmalarının ardından eski ihtişamlı günlerine geri döndürülmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık’ın kentsel dokusu itibariyle tarihi ve kültürel değerlere ait çok sayıda mimarı yapılarının bulunduğunu hatırlatarak, “Ayvalık’ta göreve başladığımız günden bu yana arkadaşlarımızla birlikte bizler, ‘Bu yapıları nasıl ayağa kaldırabiliriz?’, ‘Bu kenti asli dokusuna nasıl döndürebiliriz?’ arayışları içerisindeyiz. Bu düşünceleri hayata geçirebilmek adına öncelikle kamu binalarımızın bir envanterini çıkartarak, bu binaların ‘3 R’ olarak tabir edilen ‘Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon’ projelerini yaptırmak istedik. Bu düşünce ile önce kamu binalarımızın, özelliği olan eserlerimizin tüm bilgilerini ilgili kurumlarla beraber ortaya çıkardık. Bu çalışmalarımıza Ayvalık’ın en eski Türk yapısı olan Kadı Camii’den başladık. Bunun restorasyonuna dönük olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile Özyeğinler Üniversitesi’nin Öğretim Görevlisi Ayşegül Özer hanımefendinin emeklerini de kesinlikle yadsıyamayız. O’nun çok büyük desteklerini gördük. Projenin rölöve, restitüsyon ve restorasyonlarını verdiler bizlere. Sonrasında Kültür Varlıkları Kurulu aşamasından da geçirmesinin ardından sağolsun Balıkesir Valimiz Sayın Ersin Yazıcı’nın büyük destekleriyle Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) projemizi sunduk. GMKA’da geçtiğimiz yıl, bizim bu projemizi ‘Desteklenmeye değer’ olarak gördü. Oradan belli bir miktar paramızı aldık. Bu kapsamda eş finansman çerçevesi içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere bu noktada büyük katkısı oldu. Ayvalık Belediyemiz ve Ayvalık Ticaret Odamızın da katkılarıyla bu projemizin geçtiğimiz günlerde de ihalesini yaptık. İhaleyi de bir firmamız kazandı. Şu anda yasal prosedürler tamamlandıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanacaktır” dedi.
14. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ve yöre halkı tarafından ‘Küçük Camii’ olarak da isimlendirilen Kadı Camii’sinin kültürel anlamda özellikleri olan bir yapı olduğunu vurgulayan Kaymakam Görgülüarslan, “Restorasyonun ardından Osmanlı’dan bizlere yadigar olan bu tarihi değerimizi yine ilçemiz halkının hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.
İlçedeki kamu kurumlarına ait tarihi ve kültürel yapılara yeniden hayat verebilmek amacıyla başlattıkları çalışmaların arasında ilçe halkının ‘Eski Kız Meslek Lisesi’ olarak da adlandırdığı tarihi binanın da bulunduğunu müjdeleyen Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, “Şu anda bu kültürel varlığımız da Anıtlar Kurulu’nda tescil aşamasındadır. İTÜ ve Özyeğinler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşegül Özer hocamız bu konuda ciddi bir gayretin içerisindedir. Bunun da ardından aşama aşama ilçe merkezimizin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerindeki kamu kuruluşlarımız bünyesindeki tüm tarihi binaların restorasyonunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü Ayvalık’ımıza genel anlamda bakıldığında mimari anlamda birçok özellikleri bulunan bir kent. Ayvalık adeta bir açık hava müzesi gibi Bu yüzden de ilçe tarihinin aynası olan kültürel varlıkların yeniden hayat bulmasının son derece önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum. O yüzden de bu eserlerimizin zamanın yok etmesine bırakmadan yeniden hayata kazandırılmasının kentimiz ve turizmimiz için son derece anlamlı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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