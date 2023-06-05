Ayvalık’ta kırsal alan yangınına bir helikopter ve iki yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkiinde kırsal alanda örtü yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, iki yangın söndürme uçağı, su ikmal aracı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 6 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ve çalışması ile yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektar kırsal alan zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

