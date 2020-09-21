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Ayvalık’ta minik öğrencilerin okul heyecanı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de ana sınıfı ve 1.

Yurt genelinde olduğu gibi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri için okullar açıldı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süre sonra başlayan yüzyüze eğitimler öncesinde minik öğrencilerin aileleri tarafından okul bahçesinden öğretmenlere emanet edilmesinin heyecanı ise adeta görülmeye değerdi.
Okul bahçelerinde tek tek ebeveynlerinden teslim alınan ana sınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine, öğretmenlerin şefkat ve büyük bir ilgiyle yaklaştıkları gözlendi.
Ayvalık’ta okulların kısmen de olsa açılarak, yüz yüze eğitim vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “İlçemizde 17 ilkokulumuzda ana sınıfları ve 1. sınıflarımızda yaklaşık bin 300 öğrencimizle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılını, pandeminin beraberinde getirmiş olduğu bütün zorluklara rağmen bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bugünler tez zamanda geride kalır. Görüldüğü üzere okullarımızda salgına karşı tüm tedbirler bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla almış durumdayız. Bu kapsamda, temizlik, hijyen, sosyal mesafe gibi bütün kuralları hayata geçirerek, okullarımızı sağlıklı bir şekilde en azından şimdilik 1. Sınıf ve anasınıfı öğrencilerimizi okul ile buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Velilerimize, en azından onlar kadar çocuklarımıza iyi bakacağımızı, emanetlerinin emanetimiz olduğunu ifade etmiştim. Okullarımızda hiçbir sorun olmadan şu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Umudumuz ve dileğimiz yakın zamanda da tüm öğrencilerimizi; okullarımızla, öğretmenlerimiz ve MEB personeli olarak bizlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Ben; başta ilçemiz olmak üzere ilimize ve ülkemize 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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