Ayvalık’ta özel araçlara Kovid 19 freni

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüsü salgını önlemlerine karşı özel araçların ilçe merkezine girişleri kısıtlandırıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı’nın talimatıyla başlayan uygulama kapsamında; İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri; Atatürk Caddesi üzerinde Eski Kız Meslek Lisesi önü ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki dolmuş duraklarının yanı sıra ilçe merkezindeki Toptancı Hali girişinde kontrol noktaları oluşturdu.

Yapılan kontrollerde ilçe merkezine özel otomobillerin girişleri kısıtlandırılırken, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamındaki uygulamayla; çarşıdaki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlar arasındaki ‘Sosyal Mesafe’ kuralının rahatlıkla sağlanmasının amaçlandığı öğrenildi.

Salgın nedeniyle birçok işyerinin kapalı olduğu Ayvalık’ta, çarşı içerisinde işi olmayan insanların sadece evde canları sıkıldığı için gereksiz bir şekilde dolaşması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesi nedeniyle başlatılan uygulama, ilçe sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Koronavirüs salgının dünyada olduğu gibi ülkemizde de pik noktasına doğru yükselişte olduğu bu dönemde sosyal izolasyonun son derece hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, süresiz olarak başlatılan uygulama kapsamında; çarşı içerisinde bulunan vatandaşlarında kendilerine yardımcı olmalarını ve mümkün olduğunca gereksiz sebeplerle evlerinden dışarı çıkıp, çarşıda yoğunluk oluşturmamaları gerektiğini belirtiyorlar.

Yetkililer, başlatılan uygulamanın bir karantina anlamını taşımadığını ve sosyal izolasyonu sağlayabilmek adına atılmış çok önemli bir adım olduğunun da altını çiziyorlar.

