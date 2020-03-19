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Ayvalık’ta pazarcı esnafından “eldivenli’ koronavirüs tedbiri

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.03.2020 16:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde haftada bir kurulan semt pazarında tüm ürünler eldivenli satıcılar tarafından satışa sunuldu.Halk sağlığı adına alınan eldivenli önlem kapsamında vatandaşlara da binlerce koruyucu eldiven dağıtıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde haftada bir kurulan semt pazarında tüm ürünler eldivenli satıcılar tarafından satışa sunuldu.
Halk sağlığı adına alınan eldivenli önlem kapsamında vatandaşlara da binlerce koruyucu eldiven dağıtıldı. Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası tarafından dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Korona Virüs salgınına karşı başlatılan uygulama vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Aldıkları eldivenli önlemle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Tüm dünyanın derdi olan korona virüsünün Türkiye’de de görülüp hızla yayılmaya başladığını hatırlatarak, “Bu konuda Ayvalık Belediyesi üzerine düşeni yaparak tüm semt pazarımızı ilaçlamış, dezenfekte etmiş ve gerekli önlemleri almıştır. Bizde; oda yönetimi olarak ilçemizdeki tüm semt pazarlarında esnafımıza eldiven dağıtıyoruz ve her esnafımız tezgâhında eldiven bulunduruyor. Bununla da yetinmeyip isteyen halkımıza da eldiven dağıtımlarımız yapılmaktadır” dedi.

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