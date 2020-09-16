YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık’ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sert tepki

Ayvalık’ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sert tepki

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi’ndeki 5 No’lu Sağlık Ocağı’nda üç hemşireye şiddet uygulayıp, araya giren bir hastayı da bıçaklayan Engin Barış K.’yı protesto etmek ve pandemi döneminde şiddete maruz kalan sağlıkçılara destek olmak amacıyla, Balıkesir Tabip Odası tarafından basın açıklaması yapıldı.Ayvalık’ın sevilen ve sayılan doktorlarından Neşe Zengin’in öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Ayvalık halkı ve sivil toplum kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 No’lu Sağlık Ocağı’na giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi’ndeki 5 No’lu Sağlık Ocağı’nda üç hemşireye şiddet uygulayıp, araya giren bir hastayı da bıçaklayan Engin Barış K.’yı protesto etmek ve pandemi döneminde şiddete maruz kalan sağlıkçılara destek olmak amacıyla, Balıkesir Tabip Odası tarafından basın açıklaması yapıldı.
Ayvalık’ın sevilen ve sayılan doktorlarından Neşe Zengin’in öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Ayvalık halkı ve sivil toplum kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.
Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 No’lu Sağlık Ocağı’na giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Ergin, “Konunun takipçisi olacağız, çok üzgünüz, kabul edilebilir bir tarafı yok. Ayvalık Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının yanındayız” dedi.
Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, sağlık çalışanları, çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi. Başkan Ergin, kime yapıldığına bakılmaksızın şiddetin her türlüsüne ve eylemine karşı olduklarını söyledi.
Virüsün kol gezdiği yerde hizmet etmekten, sorumluluk almaktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına minnet borcumuzun bulunduğunu ifade eden Başkan Ergin, “Dünyayı saran Covid-19 virüsü ve pandemi sürecinde, bizler önce kendimizi korumak için sosyal mesafeli alanları tercih ediyoruz. Birçok işletme pandemi gereği evden çalışmaya başladı. Ardından sokağa çıkma yasakları geldi. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışıyoruz. Virüsün bulaşabileceği yerler konusunda tedbirlerimizi alıyoruz. Virüsün kol gezdiği yerde hizmet etmekten, sorumluluk almaktan kaçınmayan sağlık çalışanlarımıza öncelikle minnet borcumuz var. Bizler kendimizi korurken onlar bizi iyileştirmek adına gece gündüz çalışıyor, hatta birçoğu da hastalığa yakalanıyor. Böyle bir dönemde, başımızın üzerinde tutmamız gereken sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet affedilemez, insanlığa sığmaz, vicdan el vermez” dedi.
Hangi koşullarda olursa olsun sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Başkan Ergin, 5 No’lu Sağlık Ocağı’ndaki sağlık çalışanlarına yapılanları kınadığını ve suçluların bir an önce cezalandırılmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi
Alparslan Türkeş Bulvarı yenilendi

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:19
Sabah
06:44
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:23
Yatsı
20:42

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Bilgiç Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
Erdekli balıkçılar yeni sezondan umutlu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.