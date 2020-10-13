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Ayvalık'ta şiddetli yağış ve lodos etkili oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

Yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lodosla etkili olan yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Edremit Körfezi'nde yer alan ilçede öğleden sonra aniden bastıran sağanak ile lodos yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede metrekareye 40 kilogram yağış düştüğü belirlenen kentte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sarımsaklı, Altınova ve 150 Evler mahallelerindeki kimi apartmanların bodrum ve zemin katları ile Eski Otogar'daki iş yerleri zarar gördü.

Su birikintileri yüzünden ilçe merkezindeki tek ana arter olan Atatürk Caddesi'nde araç geçişleri güçlükle sağlandı.

Cunda Adası güzergahındaki Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular nedeniyle sürücüler zorlandı.

Sağanak ve lodos, Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik yoğunluğuna ve bazı ekili alanlarda zarar da neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Ayvalık Belediyesine bağlı ekiplerin tıkanan rögarları açma ve suları tahliye çalışması başlattı.

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